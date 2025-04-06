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Удар РФ по Києву — бодікамера поліцейського зняла перші миті

6 квітня 2025 15:55
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл Києва 6 квітня — бодікамера поліцейського зняла відео перших хвилин після удару РФ
Рятувальники на місці обстрілу у Києві. Фото: Новини.LIVE
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У неділю, 6 квітня, після ранкового ракетного удару по Києву, правоохоронці прибули на місце обстрілу. Вони разом із медиками та рятувальниками надали першу допомогу постраждалим.

Про це повідомили у Поліції охорони.

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Відео з бодікамери

Відео з бодікамери одного з поліцейських зафіксувало перші хвилини після вибуху — густий дим, крики, а також злагоджену роботу всіх служб. 

"Поліція продовжує виконувати свій обов’язок у найнебезпечніших умовах, залишаючись поруч із тими, хто найбільше потребує допомоги", — йдеться у повідомленні.

Поліція на місці прильоту у Києві бодікамири
Повідомлення Поліції охорони у Facebook

Раніше ми писали, що у Києві є жертви внаслідок російського обстрілу 6 квітня.

Також ми повідомляли, що в Київській області було зруйновано АЗС, будівлі та авто.

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