У Києві стало відомо про одного загиблого через атаку

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС

Російські війська у неділю, 6 квітня, завдали ракетного удару по Києву. Наразі відомо про одного загиблого та трьох поранених.

Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

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Пошкодження у Києві 6 квітня

"Країна-терорист Росія вчергове атакувала Київ. Цього разу - і дрони, і балістика, і крилаті ракети. Внаслідок ворожої атаки балістичними ракетами є пошкодження в Дарницькому, Оболонському, Солом'янському районах Києва", — зазначив Ткаченко.

Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС

Пожежний автомобіль. Фото: ДСНС

Так, у Дарницькому районі сталася пожежа в нежитловій будівлі, уламки ракети впали на ще одну будівлю, зруйнувавши її. Пошкоджено та знищено автомобілі, рятувальники ліквідували пожежі.

В Оболонському районі загоряння сталося в меблевому цеху на площі 1500 квадратних метрів — там працюють рятувальники. Також частково зруйновано 3,4,5 поверхи бізнес-центру.

У Соломʼянському районі уламки спричинили пожежу на відкритій території, окремими осередками. Внаслідок атаки загорівся фасад складської будівлі, пожежу швидко ліквідували.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС

Загиблі та поранені у Києві 6 квітня

За попередніми даними, через російську атаку одна людина загинула та троє поранені, двоє з яких ушпиталені. Потерпілим надають всю необхідну допомогу, інформація уточнюється.

"На місцях пошкоджень продовжують працювати рятувальники, вибухотехніки, поліція, інші служби. Низький уклін та вдячність всім службам за оперативність, важку і небезпечну працю!", — додав Ткаченко.

Скриншот допису Ткаченка

Скриншот допису Ткаченка

Нагадаємо, Новини.LIVE побували на місці влучання в Оболонському районі Києва та показали наслідки.

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ранкову атаку на Київ та згадала Росію.