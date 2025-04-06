У Києві стало відомо про одного загиблого через атаку

У Києві внаслідок атаки загинула людина, — КМВА
Російські війська у неділю, 6 квітня, завдали ракетного удару по Києву. Наразі відомо про одного загиблого та трьох поранених.
Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.
Пошкодження у Києві 6 квітня
"Країна-терорист Росія вчергове атакувала Київ. Цього разу - і дрони, і балістика, і крилаті ракети. Внаслідок ворожої атаки балістичними ракетами є пошкодження в Дарницькому, Оболонському, Солом'янському районах Києва", — зазначив Ткаченко.
Так, у Дарницькому районі сталася пожежа в нежитловій будівлі, уламки ракети впали на ще одну будівлю, зруйнувавши її. Пошкоджено та знищено автомобілі, рятувальники ліквідували пожежі.
В Оболонському районі загоряння сталося в меблевому цеху на площі 1500 квадратних метрів — там працюють рятувальники. Також частково зруйновано 3,4,5 поверхи бізнес-центру.
У Соломʼянському районі уламки спричинили пожежу на відкритій території, окремими осередками. Внаслідок атаки загорівся фасад складської будівлі, пожежу швидко ліквідували.
Загиблі та поранені у Києві 6 квітня
За попередніми даними, через російську атаку одна людина загинула та троє поранені, двоє з яких ушпиталені. Потерпілим надають всю необхідну допомогу, інформація уточнюється.
"На місцях пошкоджень продовжують працювати рятувальники, вибухотехніки, поліція, інші служби. Низький уклін та вдячність всім службам за оперативність, важку і небезпечну працю!", — додав Ткаченко.
Нагадаємо, Новини.LIVE побували на місці влучання в Оболонському районі Києва та показали наслідки.
Пані посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ранкову атаку на Київ та згадала Росію.
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