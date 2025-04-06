РФ атакувала Київщину — інформація про наслідки від поліції

РФ атакувала Київщину — зруйновано АЗС, будівлі та авто
Російські війська в ніч проти неділі, 6 квітня, здійснили атаку на Київську область. Зафіксовано низку пошкоджень цивільної інфраструктури.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції Київської області у Telegram.
Обстріл Київщини 6 квітня
Так, внаслідок чергового удару по Київській області було пошкоджено транспортний засіб у Фастівському районі.
Водночас у Броварському районі зруйновано АЗС, дві будівлі станції техобслуговування, приміщення охорони, сім автівок та два автонавантажувачі.
У Бучанському районі в будинку пошкоджено дах та стіну. Наразі інформація про постраждалих відсутня.
Нагадаємо, вранці Росія атакувала Київ балістичними ракетами, внаслідок чого загинула одна людина, ще троє — поранені.
Журналіст Новини.LIVE показав наслідки обстрілу в Оболонському районі.
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