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РФ атакувала Київщину — зруйновано АЗС, будівлі та авто

6 квітня 2025 11:10
Євгенія Брюховецька - редактор
РФ атакувала Київщину — інформація про наслідки від поліції
Руйнування внаслідок атаки. Фото: Нацполіція
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська в ніч проти неділі, 6 квітня, здійснили атаку на Київську область. Зафіксовано низку пошкоджень цивільної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Київської області у Telegram.

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Обстріл Київщини 6 квітня

Так, внаслідок чергового удару по Київській області було пошкоджено транспортний засіб у Фастівському районі.

На Київщині вночі 6 квітня було чутно вибухи - РФ атакувала інфраструктуру
Зруйнована будівля. Фото: Нацполіція
У Броварському районі 6 квітня ударом РФ зруйновано АЗС
Пошкоджений магазин. Фото: Нацполіція

Водночас у Броварському районі зруйновано АЗС, дві будівлі станції техобслуговування, приміщення охорони, сім автівок та два автонавантажувачі.

Через атаку РФ на Київську область 6 квітня зазнали пошкоджень будівлі
Зруйнована будівля через атаку РФ. Фото: Нацполіція

У Бучанському районі в будинку пошкоджено дах та стіну. Наразі інформація про постраждалих відсутня.

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Скриншот допису поліції

Нагадаємо, вранці Росія атакувала Київ балістичними ракетами, внаслідок чого загинула одна людина, ще троє — поранені.

Журналіст Новини.LIVE показав наслідки обстрілу в Оболонському районі.

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