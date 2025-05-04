Обстрел Киева 4 мая - пострадали 11 человек, из них - двое детей

Удар РФ по Киеву — количество раненых превысило десять человек
Из-за российского удара по Киеву 4 мая пострадали 11 человек, из них — двое детей. Спасатели работали в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах столицы.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Атака на Киев
По информации ГСЧС, количество пострадавших в Киеве возросло до 11 человек, из них — двое детей.
"Спасатели работали в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах столицы", — говорится в сообщении.
В полиции Киева добавили, что в Оболонском районе повреждены девять жилых домов, а в одном из них произошло возгорание на последнем этаже.
"Уничтожено или повреждено 11 транспортных средств и повреждена территория торгового центра. В Святошинском и Шевченковском районах повреждены жилые дома", — отмечается в заявлении.
Правоохранители подчеркнули, что возраст пострадавших — от 14 до 70 лет.
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Ранее в ГСЧС также показали последствия атаки РФ по Киеву и рассказали детали.
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