Обстрел Киева 4 мая - пострадали 11 человек, из них - двое детей

Последствия обстрела. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Из-за российского удара по Киеву 4 мая пострадали 11 человек, из них — двое детей. Спасатели работали в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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По информации ГСЧС, количество пострадавших в Киеве возросло до 11 человек, из них — двое детей.

"Спасатели работали в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах столицы", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела. Фото: полиция Киева

В полиции Киева добавили, что в Оболонском районе повреждены девять жилых домов, а в одном из них произошло возгорание на последнем этаже.

"Уничтожено или повреждено 11 транспортных средств и повреждена территория торгового центра. В Святошинском и Шевченковском районах повреждены жилые дома", — отмечается в заявлении.

Правоохранители подчеркнули, что возраст пострадавших — от 14 до 70 лет.

Поврежденные автомобили. Фото: полиция Киева

Пожар в Киеве. Фото: полиция Киева

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Ранее в ГСЧС также показали последствия атаки РФ по Киеву и рассказали детали.