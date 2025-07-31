Удар РФ по Киеву — количество погибших растет

Удар РФ по Киеву — количество погибших стремительно возросло
В ночь на 31 июля российские войска массированно атаковали Киев ракетами и дронами. В результате вражеского обстрела количество погибших продолжает расти — пока известно о 13 жертвах.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.
Атака РФ на Киев — количество погибших растет
В четверг, 31 июля, российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву. Для обстрела столицы враг применил ракеты и беспилотники.
В результате российской атаки на Киев есть погибшие и раненые. По состоянию на 18:25 известно о 13 погибших в Киеве. Еще более 120 человек пострадали.
"Количество погибших в Киеве возросло до 13 человек", — написал Ткаченко.
Заметим, что среди пострадавших и погибших в результате удара РФ по Киеву есть дети.
По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 31 июля российские захватчики выпустили по Украине более 300 средств воздушного нападения — дроны различных типов и крылатые ракеты.
Силам ПВО удалось сбить большинство целей. Однако в Святошинском районе Киева ракета попала в многоэтажный жилой дом.
Ранее мы информировали, что в результате атаки РФ на Киев 31 июля повреждена киностудия имени Александра Довженко.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный удар РФ по Киеву 31 июля и рассказал о последствиях.
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