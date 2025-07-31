Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Удар РФ по Киеву — количество погибших стремительно возросло

Удар РФ по Киеву — количество погибших стремительно возросло

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 18:47
Удар РФ по Киеву — количество погибших растет
Последствия атаки РФ на Киев 31 июля 2025 года. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В ночь на 31 июля российские войска массированно атаковали Киев ракетами и дронами. В результате вражеского обстрела количество погибших продолжает расти — пока известно о 13 жертвах.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Атака РФ на Киев — количество погибших растет

В четверг, 31 июля, российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву. Для обстрела столицы враг применил ракеты и беспилотники.

В результате российской атаки на Киев есть погибшие и раненые. По состоянию на 18:25 известно о 13 погибших в Киеве. Еще более 120 человек пострадали.

"Количество погибших в Киеве возросло до 13 человек", — написал Ткаченко.

Заметим, что среди пострадавших и погибших в результате удара РФ по Киеву есть дети.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 31 июля российские захватчики выпустили по Украине более 300 средств воздушного нападения — дроны различных типов и крылатые ракеты.

Силам ПВО удалось сбить большинство целей. Однако в Святошинском районе Киева ракета попала в многоэтажный жилой дом.

Атака РФ на Київ
Скриншот сообщения Ткаченко/Telegram

Ранее мы информировали, что в результате атаки РФ на Киев 31 июля повреждена киностудия имени Александра Довженко.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный удар РФ по Киеву 31 июля и рассказал о последствиях.

Киев обстрелы война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации