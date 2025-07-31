Удар РФ по Києву — кількість загиблих зростає

Наслідки атаки РФ на Київ 31 липня 2025 року. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У ніч проти 31 липня російські війська масовано атакували Київ ракетами та дронами. Внаслідок ворожого обстрілу кількість загиблих продовжує зростати — наразі відомо про 13 жертв.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

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Атака РФ на Київ — кількість загиблих зростає

У четвер, 31 липня, російські окупанти завдали масованого удару по Києву. Для обстрілу столиці ворог застосував ракети та безпілотники.

Внаслідок російської атаки на Київ є загиблі та поранені. Станом на 18:25 відомо про 13 загиблих у Києві. Ще більш ніж 120 осіб постраждали.

"Кількість загиблих в Києві зросла до 13 людей", — написав Ткаченко.

Зауважимо, що серед постраждалих та загиблих внаслідок удару РФ по Києву є діти.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 31 липня російські загарбники випустили по Україні більш ніж 300 засобів повітряного нападу — дрони різних типів і крилаті ракети.

Силам ППО вдалося збити більшість цілей. Однак у Святошинському районі Києва ракета влучила в багатоповерховий житловий будинок.

Скриншот повідомлення Ткаченка/Telegram

Раніше ми інформували, що внаслідок атаки РФ на Київ 31 липня пошкоджено кіностудію імені Олександра Довженка.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований удар РФ по Києву 31 липня та розповів про наслідки.