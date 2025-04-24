Обстрел Киева 24 апреля - количество погибших возросло до 12 человек

Спасатель работает на месте обстрела. Фото: ГСЧС

В Святошинском районе Киева спасатели деблокировали еще два тела из-под завалов разрушенной многоэтажки, в которую попала российская ракета. Общее количество погибших на данный момент составляет 12 человек.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram в четверг, 24 апреля.

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По словам Ткаченко, спасатели деблокировали еще два тела из-под завалов дома в Святошинском районе.

"Сейчас уже имеем 12 погибших", — говорится в сообщении.

Начальник КГВА добавил, что на месте обстрела продолжаются работы по ликвидации последствий.

Сообщение Ткаченко в Telegram

Напомним, в Киеве продолжается ликвидация последствий российского обстрела Святошинского района 24 апреля. Возраст пострадавших в результате вражеской атаки на столицу колеблется от 1,5 до 80 лет.