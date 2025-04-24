Обстріл Києва 24 квітня — кількість загиблих зросла до 12 осіб

Удар РФ по Києву — кількість загиблих знову зросла
У Святошинському районі Києва рятувальники деблокували ще два тіла з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки, у яку влучила російська ракета. Загальна кількість загиблих нарази становить 12 осіб.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в Telegram у четвер, 24 квітня.
Кількість загиблих зросла
За словами Ткаченка, рятувальники деблокували ще два тіла з-під завалів будинку у Святошинському районі.
"Наразі вже маємо 12 загиблих", — йдеться у повідомленні.
Начальник КМВА додав, що на місці обстрілу продовжуються роботи з ліквідації наслідків.
Нагадаємо, у Києві триває ліквідація наслідків російського обстрілу Святошинського району 24 квітня. Вік постраждалих внаслідок ворожої атаки на столицю коливається від 1,5 до 80 років.
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