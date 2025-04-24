Обстріл Києва 24 квітня — кількість загиблих зросла до 12 осіб

Рятувальник працює на місці обстрілу. Фото: ДСНС

У Святошинському районі Києва рятувальники деблокували ще два тіла з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки, у яку влучила російська ракета. Загальна кількість загиблих нарази становить 12 осіб.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в Telegram у четвер, 24 квітня.

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За словами Ткаченка, рятувальники деблокували ще два тіла з-під завалів будинку у Святошинському районі.

"Наразі вже маємо 12 загиблих", — йдеться у повідомленні.

Начальник КМВА додав, що на місці обстрілу продовжуються роботи з ліквідації наслідків.

Повідомлення Ткаченка у Telegram

Нагадаємо, у Києві триває ліквідація наслідків російського обстрілу Святошинського району 24 квітня. Вік постраждалих внаслідок ворожої атаки на столицю коливається від 1,5 до 80 років.