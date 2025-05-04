Обстрел Киева 4 мая — в Оболонском районе повреждено около 20 зданий

Поврежденный ТРЦ в Оболонском районе. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В Оболонском районе Киева в результате ночной атаки РФ 4 мая повреждены по меньшей мере 20 автомобилей и около 20 зданий. Погибших нет.

Об этом сообщил председатель Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик в комментарии Новини.LIVE.

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Масштабы разрушений

По словам Фесика, одно из зданий в Оболонском районе претерпело серьезные разрушения. Сейчас идет оценка ущерба, коммунальные службы и представители власти работают над ликвидацией последствий обстрела и оказанием помощи пострадавшим жителям.

"Мы все механизмы, которые есть от государства, города, депутатов, будем привлекать, чтобы максимальное количество средств помощи выплатить жителям. И параллельно будем помогать юридически оформлять документы для "єВідновлення", — отметил чиновник.

Председатель РГА также отметил важность вносить свое имущество в реестры, поскольку это облегчит получение компенсаций.

"Я предостерегаю и прошу всех людей вносить свое имущество в реестр. Если нет имущества в реестре, то очень сложно получить средства на восстановление", — сказал он.

Глава района подчеркнул, что под обстрелом оказалась исключительно гражданская инфраструктура.

"Здесь нет даже теоретически ничего, что можно трактовать как военные объекты. Ничего. Здесь нет ничего — ни подземных, никаких тренировочных баз, ничего. Просто гражданская инфраструктура", — добавил он.

Напомним, в результате воздушной атаки РФ на Киев 4 мая обломки сбитых воздушных целей упали в трех районах столицы. Количество пострадавших возросло до 11 человек, из них — двое детей.