Обстріл Києва 4 травня — в Оболонському районі пошкоджено близько 20 будівель

Пошкоджений ТРЦ в Оболонському районі. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

В Оболонському районі Києва унаслідок нічної атаки РФ 4 травня пошкоджено щонайменше 20 автомобілів та близько 20 будівель. Загиблих немає.

Про це повідомив голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик у коментарі Новини.LIVE.

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Масштаби руйнувань

За словами Фесика, одна з будівель в Оболонському районі зазнала серйозних руйнувань. Наразі триває оцінка збитків, комунальні служби та представники влади працюють над ліквідацією наслідків обстрілу й наданням допомоги постраждалим мешканцям.

"Ми всі механізми, які є від держави, міста, депутатів, будемо долучати, щоб максимальну кількість коштів допомоги виплатити мешканцям. І паралельно будемо допомагати юридично оформлювати документи для єВідновлення", — зазначив посадовець.

Голова РДА також наголосив на важливості вносити своє майно у реєстри, оскільки це полегшить отримання компенсацій.

"Я застерігаю і прошу всіх людей вносити своє майно в реєстр. Якщо немає майна в реєстрі, то дуже складно отримати кошти на відновлення", — сказав він.

Очільник району підкреслив, що під обстрілом опинилася виключно цивільна інфраструктура.

"Тут немає навіть теоретично нічого, що можна трактувати як військові об’єкти. Нічого. Тут немає нічого — ні підземних, ніяких тренувальних баз, нічого. Просто цивільна інфраструктура", — додав він.

Нагадаємо, унаслідок повітряної атаки РФ на Київ 4 травня уламки збитих повітряних цілей впали в трьох районах столиці. Кількість постраждалих зросла до 11 осіб, з них – двоє дітей.