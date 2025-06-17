Обстрел Киева 17 июня - разрушены два отделения Укрпочты 03124 и 03126

Разрушенное отделение Укрпочты. Фото: Игорь Смелянский

Во время массированного российского обстрела Киева 17 июня были уничтожены два отделения Укрпочты. Компания будет пытаться восстановить работу филиалов как можно скорее.

Об этом сообщил гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский в Telegram.

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По словам Смелянского, Укрпочта потеряла два отделения в Киеве — 03124 (бульв. Гавела Вацлава, 31) и 03126 (бульв. Гавела Вацлава, 87).

"Команда, некоторые члены которой сами потеряли дом, делает все возможное, чтобы как можно оперативнее возобновить работу, ведь пенсионеры уже утром спрашивали о пенсиях", — говорится в сообщении.

Гендиректор Укрпочты добавил, что уже 18 июня будет возобновлена работа отделения 03124 по новому адресу. По какому именно адресу - сообщат дополнительно.

"Отделение 03126 временно будет обслуживаться через 03061 (ул. Бориславская, 72/3) — пока ищем новое помещение и также стараемся как можно быстрее возобновить работу", — подытожил Смелянский.

Напомним, в результате ракетного удара по Киеву погибли 14 человек, еще 114 получили ранения.

Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, в одном из девятиэтажных домов в Соломенском районе российская ракета пробила несколько этажей и достигла даже подвала, полностью разрушив подъезд.