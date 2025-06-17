Обстріл Києва 17 червня — зруйновано два відділення Укрпошти, 03124 та 03126

Зруйноване відділення Укрпошти. Фото: Ігор Смілянський

Під час масованого російського обстрілу Києва 17 червня було знищено два відділення Укрпошти. Компанія намагатиметься відновити роботу філій якомога швидше.

Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський у Telegram.

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За словами Смілянського, Укрпошта втратила два відділення в Києві — 03124 (бульв. Гавела Вацлава, 31) та 03126 (бульв. Гавела Вацлава, 87).

"Команда, деякі члени якої самі втратили домівку, робить усе можливе, щоб якомога оперативніше поновити роботу, адже пенсіонери вже зранку питали про пенсії", — йдеться у повідомленні.

Гендиректор Укрпошти додав, що вже 18 червня буде поновлено роботу відділення 03124 за новою адресою. За якою саме, повідомлять додатково.

"Відділення 03126 тимчасово обслуговуватиметься через 03061 (вул. Бориславська, 72/3) — поки шукаємо нове приміщення та також намагаємося якнайшвидше поновити роботу", — підсумував Смілянський.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Києву загинули 14 осіб, ще 114 отримали поранення.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, в одному з дев’ятиповерхових будинків у Солом’янському районі російська ракета пробила кілька поверхів і досягла навіть підвалу, повністю зруйнувавши під’їзд.