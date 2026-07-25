Удар РФ по выставке оружия под Киевом: Буданов заявил об ответственности организаторов
Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 09:52
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Глава Офиса Президента Кирилл Буданов отреагировал на российский удар 24 июля по выставке оружия в Киевской области. По его словам, это очередное военное преступление России.
Об этом Кирилл Буданов сообщил в соцсетях в субботу, 25 июля, передает Новини.LIVE.
Российский удар по выставке оружия в Киевской области
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