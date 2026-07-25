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Главная Киев Удар РФ по выставке оружия под Киевом: Буданов заявил об ответственности организаторов

Удар РФ по выставке оружия под Киевом: Буданов заявил об ответственности организаторов

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 09:52
Удар РФ по выставке оружия под Киевом: Буданов заявил об ответственности организаторов
Срочная новость

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов отреагировал на российский удар 24 июля по выставке оружия в Киевской области. По его словам, это очередное военное преступление России.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в соцсетях в субботу, 25 июля, передает Новини.LIVE.

Российский удар по выставке оружия в Киевской области

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Автор:
Аркадий Пастула
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