Удар РФ по выставке оружия под Киевом: Буданов заявил об ответственности организаторов

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Глава Офиса Президента Кирилл Буданов отреагировал на российский удар 24 июля по выставке оружия в Киевской области. По его словам, это очередное военное преступление России.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в соцсетях в субботу, 25 июля, передает Новини.LIVE.

Российский удар по выставке оружия в Киевской области

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