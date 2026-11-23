Последствия российского обстрела Novus в Вишневом. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты 22 ноября нанесли удар по супермаркету Novus в Вишневом Киевской области. Среди погибших есть 36-летняя учительница Марина Мойченко, которая просто вышла за покупками.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко в понедельник, 23 ноября, передает Новини.LIVE.

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Российский удар по Novus в Киевской области

Бутенко отметил, что Марина Мойченко работала учительницей начальных классов в Вишневском лицее "Основа".

Марина Мойченко. Фото: Вишневский академический лицей "Основа"

"В нашей сфере все рядом, и когда война уносит кого-то из коллег — это ощущается как личная утрата. Первая учительница — это человек, который берет ребенка за руку, учит не бояться нового и открывает ему мир. Именно это делала Марина для своих учеников", — рассказал он.

По его словам, без мамы остались две ее дочери, у которых Россия украла самого дорогого человека, детство и общее будущее.

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Бутенко выразил искренние соболезнования родным, коллегам и ученикам Марины Мойченко.

Пост Бутенко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 22 ноября российские оккупанты нанесли удар реактивным дроном по супермаркету Novus. В результате обстрела погиб один человек, ещё семеро получили ранения.

А 23 ноября Россия атаковала дронами Киев. Последствия обстрела зафиксированы в Голосеевском, Шевченковском и Подольском районах. В результате ударов есть пострадавшие.