Наслідки російського обстрілу Novus у Вишневому. Фото: ДСНС

Російські окупанти 22 листопада завдали удару по супермаркету Novus у Вишневому Київської області. Серед загиблих є 36-річні вчителька Марина Мойченко, яка просто вийшла за покупками.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко у понеділок, 23 листопада, передає Новини.LIVE.

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Російський удар по Novus на Київщині

Бутенко зазначив, що Марина Мойченко працювала вчителькою початкових класів у Вишнівському ліцеї "Основа".

Марина Мойченко. Фото: Вишнівський академічний ліцей "Основа"

"У нашій сфері всі поруч, і коли війна забирає когось із колег — це відчувається як особиста втрата. Перша вчителька — це людина, яка бере дитину за руку, вчить не боятися нового і відкриває їй світ. Саме це робила Марина для своїх учнів", — розповів він.

За його словами, без мами залишилися дві її доньки, в яких РФ вкрала найдорожчу людину, дитинство та спільне майбутнє.

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Бутенко висловив щирі співчуття рідним, колегам та учням Марини Мойченко.

Допис Бутенко. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 22 листопада російські окупанти завдали удару реактивним дроном у супермаркет Novus. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще семеро отримали поранення.

А 23 листопада Росія атакувала дронами Київ. Наслідки обстрілу зафіксовано в Голосіївському, Шевченківському та Подільському районах. Внаслідок ударів є постраждалі.