Укрзализныця запускает дополнительный поздний рейс городской электрички в Киеве: детали

Киевская городская электричка. Фото: Укрзализныця

Завтра в Киеве, 18 апреля, начнет курсировать поздний рейс городской электрички. Оба последних поезда из Дарницы будут выполнять по дополнительному рейсу на Святошино — 7349 и 7449. Они будут курсировать ежедневно.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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"Таким образом, наиболее поздняя отправка из Дарницы в направлении Выдубичей и центрального железнодорожного вокзала будет в 22:42, прибытие в Святошино в 23:29. Последний рейс от Дарницы в Святошино через Левобережную, Троещину, Почайную и Сырец — в 22:35 с прибытием в 23:20", — говорится в сообщении.

Обновленное расписание движения городской электрички в Киеве. Фото: Укрзализныця

Обновленное расписание движения городской электрички в Киеве. Фото: Укрзализныця

Обновленное расписание движения городской электрички в Киеве. Фото: Укрзализныця

Обновленное расписание движения городской электрички в Киеве. Фото: Укрзализныця

В Укрзализныце сообщили, что обновленное расписание появится в боте и на станциях завтра.

"Призываем к сознательной оплате проезда через чат-бот даже при отсутствии кассиров на последних рейсах — мы честно работаем для киевлян и верим во взаимный характер честности", — добавили в Укрзализныце.

Напомним, 15 апреля состоялось на торжественное открытие 70-го сезона движения поездов Киевской детской железной дороги. В рамках мероприятия состоялся концерт и образовательно-профориентационная ярмарка, где были представлены учебные заведения железнодорожного профиля, размещены различные фотозоны, а также множество локаций с мастер-классами и железнодорожной амуницией.

Также мы писали, что Укрзализныця готовится к Пасхе и майским праздникам. Из Киева будут курсировать дополнительные поезда для удобства пассажиров.