Укрзалізниця запускає додатковий пізній рейс міської електрички в Києві: деталі

Київська міська електричка. Фото: Укрзалізниця

Завтра у Києві, 18 квітня, розпочне курсувати пізній рейс міської електрички. Обидва останні поїзди з Дарниці виконуватимуть по додатковому рейсу на Святошин — 7349 та 7449. Вони курсуватимуть щоденно.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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"Таким чином, найбільш пізня відправка з Дарниці у напрямку Видубичів та центрального залізничного вокзалу буде о 22:42, прибуття до Святошина о 23:29. Останній рейс від Дарниці до Святошина через Лівобережну, Троєщину, Почайну та Сирець - о 22:35 із прибуттям о 23:20", — йдеться у повідомленні.

Оновлений розклад руху міської електрички в Києві. Фото: Укрзалізниця

Оновлений розклад руху міської електрички в Києві. Фото: Укрзалізниця

Оновлений розклад руху міської електрички в Києві. Фото: Укрзалізниця

Оновлений розклад руху міської електрички в Києві. Фото: Укрзалізниця

В Укрзалізниці повідомили, що оновлений розклад з'явиться у боті та на станціях завтра.

"Закликаємо до свідомої оплати проїзду через чат-бот навіть за відсутності касирів на останніх рейсах — ми чесно працюємо для киян і віримо у взаємний характер чесності", — додали в Укрзалізниці.

Нагадаємо, 15 квітня, відбулося на урочисте відкриття 70-го сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці. У рамках заходу відбувся концерт і освітньо-профорієнтаційний ярмарок, де були представлені навчальні заклади залізничного профілю, розміщені різноманітні фотозони, а також безліч локацій з майстер-класами та залізничною амуніцією.

Також ми писали, що Укрзалізниця готується до Великодня і травневих свят. З Києва курсуватимуть додаткові поїзди для зручності пасажирів.