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Главная Киев Обломки БпЛА повредили здания и транспорт в столице — фото

Обломки БпЛА повредили здания и транспорт в столице — фото

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 11:06
В Киеве после атаки дронов зафиксировано возгорание и разрушения после атаки дронов
Спасатели на месте падения обломков БпЛА в Киеве. Фото: ГСЧС Украины

В результате очередной ночной атаки дронами на Киев обломки сбитых БпЛА упали в нескольких районах столицы. В результате этого зафиксированы повреждения на объектах инфраструктуры, транспорта, также возникли пожары.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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В Киеве из-за падения обломков дронов возникли пожары

В одном из случаев обломки упали на открытый участок, где возник пожар Спасатели оперативно прибыли на место и быстро ликвидировали возгорание, не допустив его распространения.

Пожежа
Воронка от падения обломков. Фото: ГСЧС Киева

Кроме этого, зафиксировано повреждение зданий и транспортных средств в нескольких районах города.

Київ падіння уламків БпЛА
Разрушенное здание. Фото: ГСЧС Киева
Київ ДСНС
Поврежденный грузовой автомобиль. Фото: ГСЧС Киева

Несмотря на масштабы падения обломков, к счастью, обошлось без пострадавших. Специалисты экстренных служб продолжают обследование территорий, чтобы выявить возможные другие последствия атаки.

Напомним, в Киеве в ночь на 7 июля раздавались мощные взрывы, сообщалось о повреждении гражданских объектов.

Также из-за ракетного удара в столице возникли проблемы с поставками горячей воды.

Киев ГСЧС дроны беспилотник Шахед
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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