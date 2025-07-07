В Киеве после атаки дронов зафиксировано возгорание и разрушения после атаки дронов

Обломки БпЛА повредили здания и транспорт в столице — фото
В результате очередной ночной атаки дронами на Киев обломки сбитых БпЛА упали в нескольких районах столицы. В результате этого зафиксированы повреждения на объектах инфраструктуры, транспорта, также возникли пожары.
Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
В Киеве из-за падения обломков дронов возникли пожары
В одном из случаев обломки упали на открытый участок, где возник пожар Спасатели оперативно прибыли на место и быстро ликвидировали возгорание, не допустив его распространения.
Кроме этого, зафиксировано повреждение зданий и транспортных средств в нескольких районах города.
Несмотря на масштабы падения обломков, к счастью, обошлось без пострадавших. Специалисты экстренных служб продолжают обследование территорий, чтобы выявить возможные другие последствия атаки.
Напомним, в Киеве в ночь на 7 июля раздавались мощные взрывы, сообщалось о повреждении гражданских объектов.
Также из-за ракетного удара в столице возникли проблемы с поставками горячей воды.
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