У Києві після атаки дронів зафіксовано займання і руйнування

Уламки БпЛА пошкодили будівлі й транспорт у столиці — фото
Унаслідок чергової нічної атаки дронами на Київ уламки збитих БпЛА впали у кількох районах столиці. Внаслідок цього зафіксовано пошкодження на об’єктах інфраструктури, транспорту, також виникли пожежі.
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
У Києві через падіння уламків дронів виникли пожежі
В одному з випадків уламки впали на відкриту ділянку, де виникла пожежа Рятувальники оперативно прибули на місце та швидко ліквідували займання, не допустивши його поширення.
Окрім цього, зафіксовано пошкодження будівель і транспортних засобів у кількох районах міста.
Попри масштаби падіння уламків, на щастя, обійшлося без постраждалих. Фахівці екстрених служб продовжують обстеження територій, щоб виявити можливі інші наслідки атаки.
Нагадаємо, у Києві в ніч проти 7 липня лунали потужні вибухи, повідомлялося про ушкодження цивільних об'єктів.
Також через ракетний удар в столиці виникли проблеми з постачанням гарячої води.
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