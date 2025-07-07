У Києві після атаки дронів зафіксовано займання і руйнування

Рятувальники на місці падіння уламків БпЛА в Києві. Фото: ДСНС України

Унаслідок чергової нічної атаки дронами на Київ уламки збитих БпЛА впали у кількох районах столиці. Внаслідок цього зафіксовано пошкодження на об’єктах інфраструктури, транспорту, також виникли пожежі.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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В одному з випадків уламки впали на відкриту ділянку, де виникла пожежа Рятувальники оперативно прибули на місце та швидко ліквідували займання, не допустивши його поширення.

Вирва від падіння уламків. Фото: ДСНС Києва

Окрім цього, зафіксовано пошкодження будівель і транспортних засобів у кількох районах міста.

Зруйнована будівля. Фото: ДСНС Києва

Пошкоджений вантажний автомобіль. Фото: ДСНС Києва

Попри масштаби падіння уламків, на щастя, обійшлося без постраждалих. Фахівці екстрених служб продовжують обстеження територій, щоб виявити можливі інші наслідки атаки.

Нагадаємо, у Києві в ніч проти 7 липня лунали потужні вибухи, повідомлялося про ушкодження цивільних об'єктів.

Також через ракетний удар в столиці виникли проблеми з постачанням гарячої води.