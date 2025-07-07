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Головна Київ Уламки БпЛА пошкодили будівлі й транспорт у столиці — фото

Уламки БпЛА пошкодили будівлі й транспорт у столиці — фото

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 11:06
У Києві після атаки дронів зафіксовано займання і руйнування
Рятувальники на місці падіння уламків БпЛА в Києві. Фото: ДСНС України

Унаслідок чергової нічної атаки дронами на Київ уламки збитих БпЛА впали у кількох районах столиці. Внаслідок цього зафіксовано пошкодження на об’єктах інфраструктури, транспорту, також виникли пожежі. 

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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У Києві через падіння уламків дронів виникли пожежі

В одному з випадків уламки впали на відкриту ділянку, де виникла пожежа Рятувальники оперативно прибули на місце та швидко ліквідували займання, не допустивши його поширення.

Пожежа
Вирва від падіння уламків. Фото: ДСНС Києва 

Окрім цього, зафіксовано пошкодження будівель і транспортних засобів у кількох районах міста.

Київ падіння уламків БпЛА
Зруйнована будівля. Фото: ДСНС Києва 
Київ ДСНС
Пошкоджений вантажний автомобіль. Фото: ДСНС Києва

Попри масштаби падіння уламків, на щастя, обійшлося без постраждалих. Фахівці екстрених служб продовжують обстеження територій, щоб виявити можливі інші наслідки атаки.

Нагадаємо, у Києві в ніч проти 7 липня лунали потужні вибухи, повідомлялося про ушкодження цивільних об'єктів.

Також через ракетний удар в столиці виникли проблеми з постачанням гарячої води. 

Київ ДСНС дрони безпілотник Шахед
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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