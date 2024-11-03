Обломки враждебных БПЛА упали на институт журналистики КНУ в Киеве

Место падения вражеских обломков. Фото: Украинская правда

В ночь на воскресенье, 3 ноября, российские захватчики в очередной раз атаковали Украину, применив беспилотники. В результате падения обломков сбитых дронов пострадало здание института международных отношений Киевского национального университета.

Об этом сообщили на сайте Института международных отношений.

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В результате падения обломков пострадал корпус Учебно-научного института международных отношений и Института журналистики.

Кроме того, было повреждено общежитие Института международных отношений КНУ, гражданские объекты, магазины, бывший мотозавод. Возле построек лежат стекло, стекла и электрический столб.

На месте работают коммунальщики и полиция, а также студенты помогают убирать территорию.

Поврежденное здание института. Фото: Украинская правда

Студенты помогают убирать территорию. Фото: Украинская правда

На сайте ННИМО указано, что из-за повреждений ближайшую неделю, с 4 по 8 ноября, все занятия переводятся в дистанционную форму.

Объявление на сайте института международных отношений. Фото: Украинская правда

Ранее мы писали, что в последнее время россияне все чаще начали запускать дроны-камикадзе в Киев. Для этого враг совершает атаки волнами и использует разную высоту.

Напомним, в результате ночной атаки зафиксировано падение обломков в Шевченковском районе столицы. Там повреждено дорожное покрытие, сопротивление освещения и электропровода.