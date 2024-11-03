Уламки ворожих БпЛА впали на інститут журналістики КНУ у Києві

Місце падіння ворожих уламків. Фото: Українська правда

В ніч проти неділі, 3 листопада, російські загарбники в черговий раз атакували Україну, застосувавши безпілотники. Внаслідок падіння уламків збитих дронів постраждала будівля Інституту міжнародних відносин Київського національного університету.

Про це повідомили на сайті Інституту міжнародних відносин.

Читайте також:

Уламки БпЛА пошкодили будівлю інституту КНУ

Внаслідок падіння уламків постраждав корпус Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та Інституту журналістики.

Окрім того, було пошкоджено гуртожиток Інституту міжнародних відносин КНУ, цивільні об'єкти, магазини, колишній мотозавод. Біля будівель лежать скло, шибки та електричний стовп.

На місці працюють комунальники та поліція, а також студенти допомагають прибирати територію.

Пошкоджена будівля інституту. Фото: Українська правда

Студенти допомагають прибирати територію. Фото: Українська правда

На сайті ННІМВ вказано, що через пошкодження найближчий тиждень, з 4 по 8 листопада, всі заняття переводяться у дистанційну форму.

Оголошення на сайті Інституту міжнародних відносин. Фото: Українська правда

Раніше ми писали, що останнім часом росіяни все частіше почали запускати дрони-камікадзе на Київ. Для цього ворог здійснює атаки хвилями та використовує різну висоту.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки зафіксовано падіння уламків у Шевченківському районі столиці. Там пошкоджено дорожнє покриття, опору освітлення та електродроти.