Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У КМВА пояснили нову тактику дронових атак ворога arrow

У КМВА пояснили нову тактику дронових атак ворога

3 листопада 2024 12:58
Євгенія Брюховецька - редактор
Атаки БпЛА на Київ — у КМВА пояснили, як діє ворог
Робота ППО по дронах. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Останнім часом росіяни все частіше почали запускати дрони-камікадзе на Київ. Для цього ворог здійснює атаки хвилями та використовує різну висоту.

Про це розповів речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі Ми Україна у неділю, 3 листопада.

Читайте також:

Атаки на Київ 

За його словами, останніми днями росіяни намагаються обстрілювати столицю кожної ночі, при цьому атаки тривають від вечора.

Цієї ночі повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

"Знову ж таки, сумарно тривога тривала п'ять з половиною годин. Всі безпілотники, які заходили на столицю, були знищені, але внаслідок відбиття цієї атаки було зафіксовано падіння уламків в Шевченківському, Голосіївському районах міста", — пояснив Шаманов.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки зафіксовано падіння уламків у Шевченківському районі столиці. Там пошкоджено дорожнє покриття, опору освітлення та електродроти.

Крім того, вчора ворожий дрон влучив у будівельний кран в Солом'янському районі.

Київ обстріли війна в Україні безпілотники дрони атака

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:00 Гроші на оренду житла — де переселенці можуть отримати допомогу

12:59 На Одещині збудують укриття для закладу освіти за 35 млн

12:58 У КМВА пояснили нову тактику дронових атак ворога

12:29 З'явилися супутникові знімки захисних споруд у Кримського мосту

12:22 На Одещині зафіксовано рекордно теплу погоду

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

12:15 У Росії понад 20 вагонів з вугіллям зійшли з рейок

12:12 Зеленський назвав число цілей, які атакували Україну за тиждень

12:08 В Україні зростають ціни на нерухомість — в чому причина

11:57 Висока активність Сонця — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:53 Фермери громади на Одещині заборгували понад мільйон податку

13:00 Гроші на оренду житла — де переселенці можуть отримати допомогу

12:59 На Одещині збудують укриття для закладу освіти за 35 млн

12:58 У КМВА пояснили нову тактику дронових атак ворога

12:29 З'явилися супутникові знімки захисних споруд у Кримського мосту

12:22 На Одещині зафіксовано рекордно теплу погоду

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

12:15 У Росії понад 20 вагонів з вугіллям зійшли з рейок

12:12 Зеленський назвав число цілей, які атакували Україну за тиждень

12:08 В Україні зростають ціни на нерухомість — в чому причина

11:57 Висока активність Сонця — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:53 Фермери громади на Одещині заборгували понад мільйон податку

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

Text

23:08 Військовий відповів, чи наблизилися ЗСУ до стандартів НАТО

Text

15:23 Військовий пояснив, чому бійці не хочуть залишатися в армії

Text

12:31 Військовий відповів, скільки снарядів вистачає Україні на тиждень

Text

10:47 ВПО не користуються програмою єОселя — Шуляк пояснила що не так

Text

08:22 Нардеп назвав відсоток багатих та бідних людей в Україні

1 листопада 2024
Text

22:33 Грошей на компенсації за знищене житло більше немає, — Шуляк

Text

21:31 Хто занедбав міст Метро та яка його доля — деталі "Наша справа"

Text

17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

Text

15:50 Шуляк пояснила, чому зараз неможливо провести вибори

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

25 жовтня 2024

07:01 ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом за часте користування терміналом — деталі