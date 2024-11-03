Атаки БпЛА на Київ — у КМВА пояснили, як діє ворог

Робота ППО по дронах. Фото: Reuters

Останнім часом росіяни все частіше почали запускати дрони-камікадзе на Київ. Для цього ворог здійснює атаки хвилями та використовує різну висоту.

Про це розповів речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі Ми Україна у неділю, 3 листопада.

Читайте також:

Атаки на Київ

За його словами, останніми днями росіяни намагаються обстрілювати столицю кожної ночі, при цьому атаки тривають від вечора.

Цієї ночі повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

"Знову ж таки, сумарно тривога тривала п'ять з половиною годин. Всі безпілотники, які заходили на столицю, були знищені, але внаслідок відбиття цієї атаки було зафіксовано падіння уламків в Шевченківському, Голосіївському районах міста", — пояснив Шаманов.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки зафіксовано падіння уламків у Шевченківському районі столиці. Там пошкоджено дорожнє покриття, опору освітлення та електродроти.

Крім того, вчора ворожий дрон влучив у будівельний кран в Солом'янському районі.