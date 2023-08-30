Осколки на кладбище и возгорание домов: как пострадала Киевская область от атаки РФ

Последствия обстрелов РФ. Фото: Андрей Небитов

Из-за падения обломков ракет, которыми РФ обстреливала ночью Киев и область, в регионе были повреждены частные дома. Пострадавших, к счастью, нет.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

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По его словам, правоохранители обнаружили обломки и на территории местного кладбища, в результате чего произошел пожар, который ликвидировали.

Последствия обстрелов РФ. Фото: Андрей Небитов

"В другом населенном пункте из-за атаки шахидов произошло повреждение двухэтажного здания. Спасатели сейчас локализуют пожар. Благодаря своевременному переходу сторожа в укрытие удалось избежать жертв", — отметил Небитов.

Последствия обстрелов РФ. Фото: Андрей Небитов

Какие районы пострадали

В ГСЧС Украины уточнили, что пострадали населенные пункты Фастовского и Бучанского районов. Там произошли пожары и разрушения жилых домов. Также загорелся травяной настил.

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов в Киевской области. Фото: ГСЧС Украины

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов в Киевской области. Фото: ГСЧС Украины

"Все пожары ликвидированы. На местах работало 35 спасателей и 8 единиц специальной техники", — добавили в сообщении.

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов в Киевской области. Фото: ГСЧС Украины

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов в Киевской области. Фото: ГСЧС Украины

Напомним, Россия сегодня ночью, 30 августа, прибегла к массированной, комбинированной атаке Украины с помощью БпЛа и ракет. Силы ПВО ликвидировали более 20 враждебных целей, однако в результате падения обломков в Киеве возникли пожары, а также есть погибшие и травмированые.