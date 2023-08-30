Уламки на кладовищі та займання будинків: як постраждала Київщина від атаки РФ
Через падіння уламків ракет, якими РФ обстрілювала вночі Київ та область, в регіоні були пошкоджені приватні будинки. Постраждалих, на щастя, немає.
Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
Пожежі внаслідок обстрілів
За його словами, правоохоронці знайшли уламки й на території місцевого цвинтаря, внаслідок чого сталася пожежа, яку ліквідували.
"В іншому населеному пункті через атаку шахідів відбулось пошкодження двоповерхової будівлі. Рятувальники нині локалізують пожежу. Завдяки своєчасному переходу сторожа в укриття вдалося уникнути жертв", — зазначив Нєбитов.
Які райони постраждали
У ДСНС України уточнили, що постраждали населені пункти Фастівського та Бучанського районів. Там сталися пожежі та руйнування житлових будинків. Також загорівся трав'яний настил.
"Всі пожежі ліквідовано. На місцях працювало 35 рятувальників та 8 одиниць спеціальної техніки", — додали у повідомленні.
Нагадаємо, Росія сьогодні вночі, 30 серпня, вдалася до масованої, комбінованої атаки України за допомогою БпЛа та ракет. Сили ППО ліквідували понад 20 ворожих цілей, однак внаслідок падіння уламків у Києві виникли пожежі, а також є загиблі та травмовані.