Уламки на кладовищі та займання будинків: як постраждала Київщина від атаки РФ

Наслідки обстрілу РФ. Фото: Андрій Нєбитов

Через падіння уламків ракет, якими РФ обстрілювала вночі Київ та область, в регіоні були пошкоджені приватні будинки. Постраждалих, на щастя, немає.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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Пожежі внаслідок обстрілів

За його словами, правоохоронці знайшли уламки й на території місцевого цвинтаря, внаслідок чого сталася пожежа, яку ліквідували.

Наслідки обстрілу РФ. Фото: Андрій Нєбитов

"В іншому населеному пункті через атаку шахідів відбулось пошкодження двоповерхової будівлі. Рятувальники нині локалізують пожежу. Завдяки своєчасному переходу сторожа в укриття вдалося уникнути жертв", — зазначив Нєбитов.

Наслідки обстрілу РФ. Фото: Андрій Нєбитов

Які райони постраждали

У ДСНС України уточнили, що постраждали населені пункти Фастівського та Бучанського районів. Там сталися пожежі та руйнування житлових будинків. Також загорівся трав'яний настил.

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів на Київщині. Фото: ДСНС України

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів на Київщині. Фото: ДСНС України

"Всі пожежі ліквідовано. На місцях працювало 35 рятувальників та 8 одиниць спеціальної техніки", — додали у повідомленні.

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів на Київщині. Фото: ДСНС України

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів на Київщині. Фото: ДСНС України

Нагадаємо, Росія сьогодні вночі, 30 серпня, вдалася до масованої, комбінованої атаки України за допомогою БпЛа та ракет. Сили ППО ліквідували понад 20 ворожих цілей, однак внаслідок падіння уламків у Києві виникли пожежі, а також є загиблі та травмовані.