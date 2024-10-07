Ракетная атака на Киев — зафиксированы падения обломков в трех районах

Дым после взрыва. Фото иллюстративное: Associated Press

В Киеве в результате ракетной атаки утром 7 октября известно уже о трех местах падения обломков. Сообщается о падении фрагментов российских ракет на школу, дом и супермаркет.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.

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Как сообщил спикер КГВА Михаил Шаманов в эфире Ранок.LIVE, 7 октября враг применил аэробалистические ракеты "Кинжал" с самолетов МиГ-31К. Все воздушные цели уничтожены, но обломки ракет рухнули в Соломенском, Голосеевском и Шевченковском районах.

По данным КГВА, в Соломенском районе обломки упали на крышу многоэтажного жилого дома, повредив кровлю.

Еще один фрагмент ракеты упал на крышу супермаркета, один из обломков попал возле школы, остальные оказались на открытой территории.

В Голосеевском районе обломок повредил крышу автомобиля, другие упали на открытой территории. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В Шевченковском районе обломки рухнули на открытой территории.

Сообщение Киевской МВА. Фото: скриншот

Напомним, взрывы в Киеве прогремели утром 7 октября. Российская оккупационная армия выпустила по Украине ракеты из самолетов МиГ-31К.

Также Новини.LIVE писали, что в Хмельницкой области утром 7 октября также были слышны взрывы. Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за пусков ракет с носителей МиГ-31К.