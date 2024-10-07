Ракетная атака на Киев — зафиксированы падения обломков в трех районах

Обломки на территории школы и на крыше супермаркета — последствия атаки на Киев
В Киеве в результате ракетной атаки утром 7 октября известно уже о трех местах падения обломков. Сообщается о падении фрагментов российских ракет на школу, дом и супермаркет.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.
Ракетная атака на Киев 7 октября
Как сообщил спикер КГВА Михаил Шаманов в эфире Ранок.LIVE, 7 октября враг применил аэробалистические ракеты "Кинжал" с самолетов МиГ-31К. Все воздушные цели уничтожены, но обломки ракет рухнули в Соломенском, Голосеевском и Шевченковском районах.
По данным КГВА, в Соломенском районе обломки упали на крышу многоэтажного жилого дома, повредив кровлю.
Еще один фрагмент ракеты упал на крышу супермаркета, один из обломков попал возле школы, остальные оказались на открытой территории.
В Голосеевском районе обломок повредил крышу автомобиля, другие упали на открытой территории. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
В Шевченковском районе обломки рухнули на открытой территории.
Напомним, взрывы в Киеве прогремели утром 7 октября. Российская оккупационная армия выпустила по Украине ракеты из самолетов МиГ-31К.
Также Новини.LIVE писали, что в Хмельницкой области утром 7 октября также были слышны взрывы. Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за пусков ракет с носителей МиГ-31К.
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