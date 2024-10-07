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Уламки на території школи та на даху супермаркету — наслідки атаки на Київ

7 жовтня 2024 10:43
Галина Шподарева - редактор
Ракетна атака на Київ — зафіксовані падіння уламків у трьох районах
Дим після вибуху. Фото ілюстративне: Associated Press
Галина Шподарева - редактор

У Києві внаслідок ракетної атаки вранці 7 жовтня відомо вже про три місця падіння уламків. Повідомляється про падіння фрагментів російських ракет на школу, будинок та супермаркет. 

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram. 

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Ракетна атака на Київ 7 жовтня

Як повідомив речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі Ранок.LIVE, 7 жовтня ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з літаків МіГ-31К. Усі повітряні цілі були знищені, але уламки ракет впали в Солом’янському, Голосіївському та Шевченківському районах. 

За даними КМВА, у Солом’янському районі уламки впали на дах багатоповерхового житлового будинку, пошкодивши покрівлю.

Ще один фрагмент ракети впав на дах супермаркету, один з уламків влучив біля школи, решта опинилася на відкритій території. 

В Голосіївському районі уламок пошкодив дах автомобіля, інші впали на відкритій території. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. 

У Шевченківському районі уламки впали на відкритій території. 

інформація начальника КМВА
Допис Київської МВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи у Києві пролунали зранку 7 жовтня. Російська окупаційна армія випустила по Україні ракети з літаків МіГ-31К.

Також Новини.LIVE писали, що у Хмельницькій області зранку 7 жовтня також було чутно вибухи. У всіх областях України було оголошено повітряну тривогу через пуски ракет з носіїв МіГ-31К.

Київ КМДА обстріли ППО Сергій Попко ракетний удар

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