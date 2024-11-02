Дроновая атака на Киев 2 ноября — в КМВА назвали последствия

Работник ГСЧС по вызове в Киеве. Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

В Киеве продолжают отбивать дроновую атаку России на столицу с применением "Шахедов". На сегодня обломки ударных беспилотников упали в шести районах города.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

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По состоянию на 09:16, как сообщил глава Киевской городской военной администрации, обломки вражеских дронов упали в шести районах столицы.

"Зафиксировано падение обломков уже в шести районах столицы — в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском", — говорится в сообщении.

Работники ГСЧС потушили пожары, данные о последствиях атаки уточняются.

Сотрудники ГСЧС тушат пожар. Фото: ГСЧС Украины

Обгоревший дом, куда упали обломки. Фото: КМВА

Выбиты окна в результате взрывов. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в настоящее время в результате дроновой атаки двое пострадавших.

Отметим, что в Святошинском районе разрушены на 16 этаже, проведена эвакуация.