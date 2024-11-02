Дроновая атака на Киев 2 ноября — в КМВА назвали последствия

Обломки "Шахедов" упали в шести районах Киева — что известно
В Киеве продолжают отбивать дроновую атаку России на столицу с применением "Шахедов". На сегодня обломки ударных беспилотников упали в шести районах города.
Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
Обломки дрона упали в Киеве
По состоянию на 09:16, как сообщил глава Киевской городской военной администрации, обломки вражеских дронов упали в шести районах столицы.
"Зафиксировано падение обломков уже в шести районах столицы — в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском", — говорится в сообщении.
Работники ГСЧС потушили пожары, данные о последствиях атаки уточняются.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в настоящее время в результате дроновой атаки двое пострадавших.
Отметим, что в Святошинском районе разрушены на 16 этаже, проведена эвакуация.
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