В Киеве уничтожено здание в результате сегодняшней атаки

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE

Российские захватчики утром в понедельник, 2 сентября, совершили массированную атаку на Киев. В нескольких районах зафиксировали повреждения в результате российских обстрелов.

На месте падения обломков побывали Новини.LIVE.

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В Голосеевском районе из-за падения обломков сбитой российской ракеты повреждена спортивная школа.

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE

Попадание произошло в корпус котельной учебного заведения, там разгорелась на площади шесть квадратных метров — ее ликвидировали.

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE

На фото видно, что больше всего пострадала именно котельная внутри помещения.

По словам главы КГВА Сергея Попка, враг воспользовался моментом, когда крылатые ракеты уже подлетали в Киев, и выпустил баллистику — ракеты KN-24/Искандер-М. К этому еще добавился один ударный БпЛА.