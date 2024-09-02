В Киеве уничтожено здание в результате сегодняшней атаки

Обломок ракеты уничтожил здание спортивной школы в Киеве
Российские захватчики утром в понедельник, 2 сентября, совершили массированную атаку на Киев. В нескольких районах зафиксировали повреждения в результате российских обстрелов.
На месте падения обломков побывали Новини.LIVE.
Ракетный обстрел Киева 2 сентября
В Голосеевском районе из-за падения обломков сбитой российской ракеты повреждена спортивная школа.
Попадание произошло в корпус котельной учебного заведения, там разгорелась на площади шесть квадратных метров — ее ликвидировали.
На фото видно, что больше всего пострадала именно котельная внутри помещения.
По словам главы КГВА Сергея Попка, враг воспользовался моментом, когда крылатые ракеты уже подлетали в Киев, и выпустил баллистику — ракеты KN-24/Искандер-М. К этому еще добавился один ударный БпЛА.
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