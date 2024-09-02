У Києві знищено будівлю внаслідок сьогоднішньої атаки

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Російські загарбники вранці у понеділок, 2 вересня, здійснили масовану атаку на Київ. У кількох районах зафіксували пошкодження внаслідок російського обстрілу.

На місці падіння уламків побували Новини.LIVE.

Читайте також:

Ракетний обстріл Києва 2 вересня

У Голосіївському районі через падіння уламків збитої російської ракети пошкоджено спортивну школу.

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Влучання відбулося у корпус котельні закладу освіти, там розгорілася на площі шість квадратних метрів — її ліквідували.

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

На фото видно, що найбільше постраждала саме котельня всередині приміщення.

За словами голови КМВА Сергія Попка, ворог скористався моментом, коли крилаті ракети вже підлітали до Києва, та випустив балістику — ракети KN-24/Іскандер-М. До цього всього ще додався один ударний БпЛА.