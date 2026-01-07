Видео
Україна
Видео

Главная Киев Улицы превратились в каток — в Киеве сильная гололедица

Улицы превратились в каток — в Киеве сильная гололедица

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 11:29
Гололед в Киеве 7 января — какая ситуация на дорогах
Гололедица в Киеве. Фото: УНИАН

В Киеве в среду, 7 января, на дорогах сильный гололед. Улицы превратились в каток.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Гололедица в Киеве 7 января

В Киеве дорога покрылась льдом, в результате чего возрастает риск травмироваться.

Ожеледиця у Києві 7 січня
Гололедица в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Погода в Києві 7 січня
Лед на дороге в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Погода в Києві 7 січня
Гололедица. Фото: Новини.LIVE
Лід на дорогах Києва
Дорога в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве 7 января

В Киеве и области сегодня, 7 января, будет облачно. Днем синоптики прогнозируют умеренный мокрый снег, а по области с дождем. Кроме того, ожидается туман.

Погода в Києві 7 січня
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области 7 января. Фото: Укргидрометцентр

На дорогах возможно образование гололеда и налипание мокрого снега.

Ветер северо-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Напомним, 7 января в Киеве произошло ДТП с участием 13 автомобилей. На месте работают правоохранители.

Кроме того, на улице Софиевской перекрыли движение троллейбусов и авто из-за повреждения дорожного покрытия на проезжей части.

погода Киев Киевская область прогноз погоды гололедица
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
