Гололед в Киеве 7 января — какая ситуация на дорогах

Улицы превратились в каток — в Киеве сильная гололедица
В Киеве в среду, 7 января, на дорогах сильный гололед. Улицы превратились в каток.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Гололедица в Киеве 7 января
В Киеве дорога покрылась льдом, в результате чего возрастает риск травмироваться.
Погода в Киеве 7 января
В Киеве и области сегодня, 7 января, будет облачно. Днем синоптики прогнозируют умеренный мокрый снег, а по области с дождем. Кроме того, ожидается туман.
На дорогах возможно образование гололеда и налипание мокрого снега.
Ветер северо-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.
Напомним, 7 января в Киеве произошло ДТП с участием 13 автомобилей. На месте работают правоохранители.
Кроме того, на улице Софиевской перекрыли движение троллейбусов и авто из-за повреждения дорожного покрытия на проезжей части.
