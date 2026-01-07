В Киеве 7 января на улице Софиевской остановили движение транспорта - что известно

В Киеве на улице Софиевской остановили движение транспорта
В Киеве на улице Софиевской временно приостановили движение троллейбусов и автомобильного транспорта. Это произошло из-за повреждения дорожного покрытия на проезжей части. Ограничения будут действовать до завершения противоаварийных работ.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА в среду, 7 января.
Как организовали движение транспорта
Из-за провала дороги на Софиевской троллейбусы временно будут идти до станции метро "Лукьяновская" и Воздухофлотского путепровода.
"Аварийные службы обследуют участок и в ближайшее время начнут противоаварийные работы, чтобы как можно быстрее восстановить движение", — отмечает КГГА.
В зоне проведения аварийных работ планируют привлекать крупногабаритную технику. Патрульная полиция Киева обеспечивает контроль за организацией дорожного движения и соблюдением безопасности.
Напомним, что в Киеве из-за снега осложнилось движение транспорта. В разных районах города наблюдаются существенные пробки.
Ранее мы также информировали, что в Киеве из-за снегопада с ночи работает спецтехника. От снега очищают главные магистрали, мосты, спуски и подъемы.
