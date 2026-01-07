Видео
Главная Киев В Киеве на улице Софиевской остановили движение транспорта

В Киеве на улице Софиевской остановили движение транспорта

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 10:36
В Киеве 7 января на улице Софиевской остановили движение транспорта - что известно
Аварийные работы. Фото: КГГА/Telegram

В Киеве на улице Софиевской временно приостановили движение троллейбусов и автомобильного транспорта. Это произошло из-за повреждения дорожного покрытия на проезжей части. Ограничения будут действовать до завершения противоаварийных работ.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в среду, 7 января.

У Києві на вулиці Софіївській зупинили рух транспорту — що відомо - фото 1
Перекрытая улица. Фото: Полиция Киева

Как организовали движение транспорта

Из-за провала дороги на Софиевской троллейбусы временно будут идти до станции метро "Лукьяновская" и Воздухофлотского путепровода.

У Києві на вулиці Софіївській зупинили рух транспорту — що відомо - фото 1
Сообщение КГГА в Telegram. Фото: скриншот

"Аварийные службы обследуют участок и в ближайшее время начнут противоаварийные работы, чтобы как можно быстрее восстановить движение", — отмечает КГГА.

У Києві на вулиці Софіївській зупинили рух транспорту — що відомо - фото 3
Тролейбус в провале дороги. Фото: Полиция Киева

В зоне проведения аварийных работ планируют привлекать крупногабаритную технику. Патрульная полиция Киева обеспечивает контроль за организацией дорожного движения и соблюдением безопасности.

Напомним, что в Киеве из-за снега осложнилось движение транспорта. В разных районах города наблюдаются существенные пробки.

Ранее мы также информировали, что в Киеве из-за снегопада с ночи работает спецтехника. От снега очищают главные магистрали, мосты, спуски и подъемы.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
