Ожеледиця у Києві 7 січня — яка ситуація на дорогах

Вулиці перетворилися на ковзанку — у Києві сильна ожеледиця
У Києві у середу, 7 січня, на дорогах сильна ожеледиця. Вулиці перетворилися на ковзанку.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Ожеледиця у Києві 7 січня
У Києві дорога покрилася льодом, внаслідок чого зростає ризик травмуватися.
Погода в Києві 7 січня
У Києві та області сьогодні, 7 січня, буде хмарно. Вдень синоптики прогнозують помірний мокрий сніг, а по області з дощем. Крім того, очікується туман.
На дорогах можливе утворення ожеледиці та налипання мокрого снігу.
Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Нагадаємо, 7 січня у Києві сталася ДТП за участю 13 автомобілів. На місці працюють правоохоронці.
Крім того, на вулиці Софіївській перекрили рух тролейбусів та авто через пошкодження дорожнього покриття на проїжджій частині.
