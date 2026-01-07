Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Вулиці перетворилися на ковзанку — у Києві сильна ожеледиця

Вулиці перетворилися на ковзанку — у Києві сильна ожеледиця

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 11:29
Ожеледиця у Києві 7 січня — яка ситуація на дорогах
Ожеледиця в Києві. Фото: УНІАН

У Києві у середу, 7 січня, на дорогах сильна ожеледиця. Вулиці перетворилися на ковзанку.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Ожеледиця у Києві 7 січня

У Києві дорога покрилася льодом, внаслідок чого зростає ризик травмуватися.

Ожеледиця у Києві 7 січня
Ожеледиця в Києві. Фото: Новини.LIVE
Погода в Києві 7 січня
Лід на дорозі у Києві. Фото: Новини.LIVE
Погода в Києві 7 січня
Ожеледиця. Фото: Новини.LIVE
Лід на дорогах Києва
Дорога у Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві 7 січня

У Києві та області сьогодні, 7 січня, буде хмарно. Вдень синоптики прогнозують помірний мокрий сніг, а по області з дощем. Крім того, очікується туман.

Погода в Києві 7 січня
Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області 7 січня. Фото: Укргідрометцентр

На дорогах можливе утворення ожеледиці та налипання мокрого снігу.

Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Нагадаємо, 7 січня у Києві сталася ДТП за участю 13 автомобілів. На місці працюють правоохоронці.

Крім того, на вулиці Софіївській перекрили рух тролейбусів та авто через пошкодження дорожнього покриття на проїжджій частині.

погода Київ Київська область прогноз погоди ожеледиця
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації