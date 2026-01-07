Ожеледиця у Києві 7 січня — яка ситуація на дорогах

Ожеледиця в Києві. Фото: УНІАН

У Києві у середу, 7 січня, на дорогах сильна ожеледиця. Вулиці перетворилися на ковзанку.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Ожеледиця у Києві 7 січня

У Києві дорога покрилася льодом, внаслідок чого зростає ризик травмуватися.

Погода в Києві 7 січня

У Києві та області сьогодні, 7 січня, буде хмарно. Вдень синоптики прогнозують помірний мокрий сніг, а по області з дощем. Крім того, очікується туман.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області 7 січня. Фото: Укргідрометцентр

На дорогах можливе утворення ожеледиці та налипання мокрого снігу.

Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Нагадаємо, 7 січня у Києві сталася ДТП за участю 13 автомобілів. На місці працюють правоохоронці.

Крім того, на вулиці Софіївській перекрили рух тролейбусів та авто через пошкодження дорожнього покриття на проїжджій частині.