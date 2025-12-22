Затопление в Киеве 22 декабря - где прорвало трубу

Улицы превратились в реки — в Киеве снова прорвало трубу
В понедельник, 22 декабря, в центре Киева на бульваре Верховной Рады снова произошел прорыв водопроводной трубы. Из-за этого улицы буквально превратились в реки.
Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет с места событий.
Затопление в Киеве
По словам корреспондента, вода подтопила дворы многоквартирных домов и двор местной школы.
На место происшествия оперативно выехали коммунальные службы.
Напомним, что это уже не первый случай на этом бульваре — 17 декабря также произошел прорыв трубы водопроводной сети, что привело к аналогичным подтоплениям.
А до этого депутат горсовета Тарас Козак сообщил, что метро в критическом состоянии остается в Киеве.
