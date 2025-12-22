Затопление в Киеве 22 декабря - где прорвало трубу

В Киеве прорвало трубу в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 22 декабря, в центре Киева на бульваре Верховной Рады снова произошел прорыв водопроводной трубы. Из-за этого улицы буквально превратились в реки.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет с места событий.

Реклама

Читайте также:

Затопление в Киеве

По словам корреспондента, вода подтопила дворы многоквартирных домов и двор местной школы.

На место происшествия оперативно выехали коммунальные службы.

В Киеве прорвало трубу. Фото: Новини.LIVE

Вода затопила улицу Киева. Фото: Новини.LIVE

Вода на дворе улицах Киева, фото: Новини.LIVE

Напомним, что это уже не первый случай на этом бульваре — 17 декабря также произошел прорыв трубы водопроводной сети, что привело к аналогичным подтоплениям.

А до этого депутат горсовета Тарас Козак сообщил, что метро в критическом состоянии остается в Киеве.