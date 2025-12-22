Затоплення у Києві 22 грудня - де прорвало трубу

Вулиці перетворилися на ріки — у Києві знову прорвало трубу
У понеділок, 22 грудня, у центрі Києва на бульварі Верховної Ради знову стався прорив водопровідної труби. Через це вулиці буквально перетворилися на ріки.
Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет з місця подій.
Затоплення у Києві
За словами кореспондента, вода підтопила двори багатоквартирних будинків та подвір’я місцевої школи.
На місце події оперативно виїхали комунальні служби.
Нагадаємо, що це вже не перший випадок на цьому бульварі — 17 грудня також стався прорив труби водопровідної мережі, що призвело до аналогічних підтоплень.
А до цього депутат міськради Тарас Козак повідомив, що також у критичному стані лишається метро у Києві.
Читайте Новини.LIVE!