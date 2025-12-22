Затоплення у Києві 22 грудня - де прорвало трубу

У Києві прорвало трубу. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 22 грудня, у центрі Києва на бульварі Верховної Ради знову стався прорив водопровідної труби. Через це вулиці буквально перетворилися на ріки.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет з місця подій.

Затоплення у Києві

За словами кореспондента, вода підтопила двори багатоквартирних будинків та подвір’я місцевої школи.

На місце події оперативно виїхали комунальні служби.

У Києві прорвало трубу. Фото: Новини.LIVE

Вода затопила вулицю Києва. Фото: Новини.LIVE

Вода на дворі вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що це вже не перший випадок на цьому бульварі — 17 грудня також стався прорив труби водопровідної мережі, що призвело до аналогічних підтоплень.

А до цього депутат міськради Тарас Козак повідомив, що також у критичному стані лишається метро у Києві.