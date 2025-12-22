Відео
Головна Київ Вулиці перетворилися на ріки — у Києві знову прорвало трубу

Вулиці перетворилися на ріки — у Києві знову прорвало трубу

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 20:26
Затоплення у Києві 22 грудня - де прорвало трубу
У Києві прорвало трубу. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 22 грудня, у центрі Києва на бульварі Верховної Ради знову стався прорив водопровідної труби. Через це вулиці буквально перетворилися на ріки. 

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет з місця подій.

Читайте також:

Затоплення у Києві

За словами кореспондента, вода підтопила двори багатоквартирних будинків та подвір’я місцевої школи.

На місце події оперативно виїхали комунальні служби.

Потоп у Києві
У Києві прорвало трубу. Фото: Новини.LIVE
Потоп у Києві
Вода затопила вулицю Києва. Фото: Новини.LIVE
Прорвало трубу у Києві
Вода на дворі вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що це вже не перший випадок на цьому бульварі — 17 грудня також стався прорив труби водопровідної мережі, що призвело до аналогічних підтоплень.

А до цього депутат міськради Тарас Козак повідомив, що також у критичному стані лишається метро у Києві.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
