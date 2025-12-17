В Днепровском районе Киева произошел прорыв водопровода

Работники "Киевводоканала" ликвидируют аварию. Иллюстративное фото: КГГА

В среду, 17 декабря, в Днепровском районе Киева произошел порыв водопроводной сети. Аварийные службы уже работают на месте, движение общественного транспорта не нарушено.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram.

Сегодня, 17 декабря, в Днепровском районе Киева на бульваре Верховной Рады произошел порыв водопроводной сети.

Зафиксировано повреждение трубы холодного водоснабжения диаметром 600 мм.

По данным КГГА, на месте уже работает аварийная бригада "Киевводоканала" и специалисты ДЭУ Днепровского района.

Заметим, что общественный транспорт курсирует без изменений.

