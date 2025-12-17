Видео
Главная Киев В одном из районов Киева прорвало трубу — затоплены улицы

В одном из районов Киева прорвало трубу — затоплены улицы

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 16:03
В Днепровском районе Киева произошел прорыв водопровода
Работники "Киевводоканала" ликвидируют аварию. Иллюстративное фото: КГГА

В среду, 17 декабря, в Днепровском районе Киева произошел порыв водопроводной сети. Аварийные службы уже работают на месте, движение общественного транспорта не нарушено.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram.

Читайте также:

В Днепровском районе Киева затопило улицы — что известно

Сегодня, 17 декабря, в Днепровском районе Киева на бульваре Верховной Рады произошел порыв водопроводной сети.

Зафиксировано повреждение трубы холодного водоснабжения диаметром 600 мм.

По данным КГГА, на месте уже работает аварийная бригада "Киевводоканала" и специалисты ДЭУ Днепровского района.

Заметим, что общественный транспорт курсирует без изменений.

У Дніпровському районі Києва затопило вулиці
Скриншот сообщения КГГА/Telegram

Напомним, что недавно депутат горсовета заявил о критическом состоянии метро в Киеве.

В свою очередь, эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов отметил, что аварии в киевском метро могут повториться.

Киев авария КГГА столица прорыв затопление
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
