В Днепровском районе Киева произошел прорыв водопровода

В одном из районов Киева прорвало трубу — затоплены улицы
В среду, 17 декабря, в Днепровском районе Киева произошел порыв водопроводной сети. Аварийные службы уже работают на месте, движение общественного транспорта не нарушено.
Об этом информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram.
В Днепровском районе Киева затопило улицы — что известно
Сегодня, 17 декабря, в Днепровском районе Киева на бульваре Верховной Рады произошел порыв водопроводной сети.
Зафиксировано повреждение трубы холодного водоснабжения диаметром 600 мм.
По данным КГГА, на месте уже работает аварийная бригада "Киевводоканала" и специалисты ДЭУ Днепровского района.
Заметим, что общественный транспорт курсирует без изменений.
