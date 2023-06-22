В многоэтажке в Киеве погиб человек. Фото: ГСНС

Этой ночью, 22 июня, в результате взрыва в многоэтажке в Киеве погиб человек. Взрыв произошел около 4 утра, когда в городе отменили воздушную тревогу.

Об этом сообщает киевский городской голова Виталий Кличко в Telegram.

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В результате взрыва в Киеве погиб человек

В Киеве на месте взрыва газа в многоэтажке нашли тело погибшего, также два человека получили ранения.

"Под завалами в поврежденной части 16-этажного дома в Деснянском районе, где произошел взрыв, спасатели обнаружили тело одного погибшего", — написал Виталий Кличко.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Причины взрыва выясняют специалисты.

Реакция людей

Взрыв произошел после отмены воздушной тревоги, поэтому большинство жителей подумали, что началась снова атака россиян.

Жители столицы говорят, что взрыв был очень мощный. Поэтому очень сомневаются, что это был взрыв газа. Некоторые сравнивают с прилетом ракеты.

Спасатели пока точно не могут сказать, что стало причиной мощного взрыва в столице.

Напомним, в эту ночь в Киеве и области объявляли воздушную тревогу. Местные каналы сообщили, что на Левом берегу столицы произошел взрыв газа в одной из квартир многоэтажки. В результате взрыва начался пожар, есть значительные разрушения. Спасатели ищут людей.