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Унаслідок вибуху в багатоповерхівці в Києві загинула людина

22 червня 2023 06:36
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Києві загинула людина
У багатоповерхівці в Києві загинула людина. Фото: ДСНС
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Цієї ночі, 22 червня, внаслідок вибуху в багатоповерхівці в Києві загинула людина. Вибух стався близько 4 ранку, коли у місті скасували повітряну тривогу.

Про це повідомляє київський міський голова Віталій Кличко у Telegram.

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У Києві на місці вибуху газу в багатоповерхівці знайшли тіло загиблого,також двоє людей отримали поранення.

"Під завалами в пошкодженій частині 16-поверхового будинку в Деснянському районі, де стався вибух, рятувальники виявили тіло одного загиблого", — написав Віталій Кличко.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху зʼясовують фахівці.

Реакція людей

Вибух стався після скасування повітряної тривоги, тому більшість мешканців подумали, що почалася знову атака росіян. 

Мешканці столиці каждуть, що вибух був дуже потужний. Тому дуже сумніваються, що це був вибух газу. Деякі порівнюють з прильотом ракети.

Рятувальники поки точно не можуть сказати, що стало причиною потужного вибуху в столиці.

Нагадаємо, цієї ночі у Києві та області оголошували повітряну тривогу. Місцеві канали повідомили, що на Лівому березі столиці стався вибух газу в одній із квартир багатоповерхівки. Внаслідок вибуху почалася пожежа, є значні руйнування. Рятувальники шукають людей.

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