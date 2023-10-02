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Избегали национализации: будут судить киевлян, которые хотели переоформить помещение "Росатома"

2 октября 2023 12:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Избегали национализации: будут судить киевлян, которые хотели переоформить помещение "Росатома"
Задержание обвиняемых. Фото:https t.me/kyiv_pro_office
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве будут судить двух жителей, пытавшихся переоформить имущество подсанкционной корпорации "Росатом" на Подоле во избежание его национализации. Сейчас продолжается досудебное расследование в отношении других участников преступления.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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Что известно о деле

Правоохранители рассказали, что российская государственная корпорация "Росатом" через подконтрольную компанию владеет нежилым помещением в Подольском районе города Киева площадью более 1000 кв. м и стоимостью более 100 млн гривен.

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Помещение "Росатома" в Киеве. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Согласно решению СНБО, нак корпорацию "Росатом" наложены санкции, в том числе блокирование активов. Кроме того, в рамках следствия на указанное помещение судом наложен арест и передан в управление АРМА.

Соответственно, указанное помещение подлежало дальнейшей национализации в соответствии с Законом Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов".

Для того чтобы помешать национализировать помещение "Росатома", группа лиц по заказу подсанкционной компании с использованием поддельных документов пыталась изменить право собственности данного помещения на подконтрольное предприятие с признаками фиктивности.

Однако правоохранители узнали об этом и в марте 2023 года задержали двух человек при попытке совершить сделку по указанному помещению. В свою очередь Подольская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт.

Напомним, недавно на стене колледжа Киевского национального университета технологий и дизайна на улице Белорусской псевдопатриоты повредили мемориал, установленный в память о белорусах, погибших за Украину. Памятная стела появилась еще в 2016 году, задолго до полномасштабного российского вторжения.

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