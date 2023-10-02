Уникали націоналізації: судитимуть киян, які хотіли переоформити приміщення "Росатому"

Затримання обвинувачених. Фото:https t.me/kyiv_pro_office

У Києві судитимуть двох мешканців, які намагалися переоформити майно підсанкційної корпорації "Росатом" на Подолі, щоб уникнути його націоналізації. Наразі продовжується досудове розслідування стосовно інших учасників злочину.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

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Правоохоронці розповіли, що російська державна корпорація "Росатом" через підконтрольну компанію володіє нежитловим приміщенням у Подільському районі міста Києва площею понад 1000 кв. м та вартістю понад 100 млн гривень.

Приміщення "Росатому" у Києві. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Згідно з рішенням РНБО, до корпорації "Росатом" запроваджено санкції, у тому числі блокування активів. Крім того, у межах слідства на зазначене приміщення судом накладено арешт та його передано в управління АРМА.

Відповідно, зазначене приміщення підлягало подальшій націоналізації відповідно до Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".

Для того аби перешкодити націоналізувати приміщення "Росатому", група осіб на замовлення підсанкційної компанії з використанням підроблених документів намагалася змінити право власності цього приміщення на підконтрольне підприємство з ознаками фіктивності.

Однак правоохоронці дізналися про це та в березні 2023 року затримали двох осіб при спробі здійснити правочин щодо вказаного приміщення. Своєю чергою Подільська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт.

Нагадаємо, нещодавно на стіні коледжу Київського національного університету технологій та дизайну на вулиці Білоруській "псевдопатріоти" пошкодили меморіал, встановлений у пам'ять про білорусів, які загинули за Україну. Пам'ятна стела з'явилася ще 2016 року, задовго до повномасштабного російського вторгнення.