Главный корпус КНУ. Фото: labs.journ.univ.kiev.ua

Известно, что 8 ноября 1833 года было принято решение о создании Императорского университета Святого Владимира в Киеве на базе Кременецкого лицея. В настоящее время он носит название Киевского национального университета имени Т.Г. Шевченко. За несколько веков это учебное заведение прошло путь от одного факультета до престижного образовательного центра.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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КНУ отмечает годовщину со дня основания

Известно, что 8 ноября 1833 года, 193 года назад, было принято решение о создании Императорского университета Святого Владимира. Учебное заведение было создано на базе Кременецкого лицея. Первым ректором КНУ стал профессор ботаники, историк и фольклорист Михаил Максимович.

После принятия решения об основании университета в 1837 году началось строительство главного корпуса по проекту архитектора Викентия Беретти. Сегодня это выдающийся и узнаваемый памятник столицы.

В начале своего пути университет имел один философский факультет с двумя отделениями — историко-филологическим и физико-математическим. Впоследствии были открыты юридический и медицинский факультеты.

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Уже в XIX веке КНУ активно развивался и стал центром научной и общественной жизни Киева. Именно здесь действовало известное Кирилло-Мефодиевское братство, одним из основателей которого был выдающийся историк Михаил Костомаров. Университет назван в честь Тараса Шевченко, ведь он работал учителем рисования в школе живописи при университете и сотрудничал с Археографической комиссией.

В начале XX века неравнодушные украинские студенты требовали открытия кафедр украинского языка, литературы, истории и этнографии. Они составили заявление, которое подписали 1430 человек, но эта инициатива не была поддержана имперскими властями.

Уже в 20-х годах власти СССР расформировали КНУ и создали отдельные учебные заведения на базе его факультетов. В 30-х годах работу возобновили и присвоили имя Тараса Шевченко. С течением времени, во время Второй мировой войны, университет претерпел многочисленные разрушения, но его деятельность была восстановлена и расширена. К 1958 году в нем действовало 11 факультетов и обучалось около 10 тысяч студентов.

В настоящее время КНУ имени Т. Г. Шевченко считается ведущим учебным заведением и научным центром Украины. Он пережил реформы империалистов, многочисленные революции, смену власти, разрушения во время Второй мировой и российско-украинской войны. В то же время это высшее учебное заведение остается символом украинского образования.

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Мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска в очередной раз нанесли массированный удар баллистическими ракетами по Киеву. В результате фиксируются разрушения на энергетических подстанциях, соединяющих АЭС с центральными областями.

Новини.LIVE сообщали, что мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в результате атаки армии РФ зафиксированы попадания в нескольких районах города. В Шевченковском районе вспыхнул пожар в жилом доме киевлян, а в Оболонском районе произошел масштабный пожар на территории складского здания.