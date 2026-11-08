Головний корпус КНУ. Фото: labs.journ.univ.kiev.ua

Відомо, що 8 листопада 1833 року було ухвалено рішення про створення Імператорського університету Святого Володимира в Києві на базі Кременецького ліцею. Наразі він має назву Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка. За кілька століть цей навчальний заклад пройшов шлях від одного факультету до престижного освітнього центру.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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КНУ святкує річницю з дня заснування

Відомо, що 8 листопада 1833 року, 193 роки тому, було ухвалено рішення про створення Імператорського університету Святого Володимира. Навчальний заклад створено на базі Кременецького ліцею. Першим ректором КНУ став професор ботаніки, історик і фольклорист Михайло Максимович.

Після ухвалення рішення заснування університету, у 1837 році почалось будівництво головного корпусу за проєктом архітектора Вікентія Беретті. На сьогодні — це видатна та впізнавана пам'ятка столиці.

На початку свого шляху університет мав один філософський факультет із двома відділеннями — історико-філологічним та фізико-математичним. Згодом відкрили юридичний та медичний факультети.

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Вже у XIX столітті КНУ активно розвивалось та стало осередком наукового та громадського життя Києва. Саме тут діяло відоме Кирило-Мефодіївське братство, одним із засновників якого був видатний історик Михайло Костомаров. Університет названо іменем Тараса Шевченка, адже він працював учителем малювання у школі живопису при університеті та співпрацював з Археографічною комісією.

На початку XX століття небайдужі українські студенти вимагали відкриття кафедр української мови, літератури, історії та етнографії. Вони сформували заяву, яку підписало 1430 людей, але ця ініціатива не була підтримана імперською владою.

Вже у 20-х роках влада СРСР розформувала КНУ та створила окремі навчальні заклади на базі його факультетів. В 30-х роках роботу було відновлено та присвоєно ім'я Тараса Шевченка. Крізь роки, під час Другої світової заклад зазначав численних пошкоджень, його діяльність відновили та розширили. До 1958 року в ньому діяло 11 факультетів і навчалося близько 10 тисяч студентів.

Наразі КНУ імені Т. Г. Шевченка вважається провідним закладом освіти та науковим центром України. Він пережив реформи імперців, численні революції, зміни влади, руйнування під час Другої світової та російсько-української війни. Водночас вищий навчальний заклад залишається символом української освіти.

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