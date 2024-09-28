Торжественное шествие в Киеве — ветеран войны, который перенес 18 операций, рассказал свою историю

Торжественное шествие ко Дню защитников и защитниц Украины в Киеве 28 сентября. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Ветеран войны Виталий, который возглавил торжественное шествие в Киеве "Уважаю Героев", рассказал свою историю. По его словам, он перенес уже 18 операций.

Об этом ветеран войны рассказал для Новини.LIVE в субботу, 28 сентября.

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До полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину Виталий был музыкантом. С февраля 2022 года он пошел защищать страну.

В мае 2023 года, во время обороны Бахмута Донецкой области, военный получил ранение, которое сделало невозможным дальнейшую службу.

Несмотря на это, Виталий активно участвует в общественных мероприятиях, напоминая всему миру о том, что приходится переживать украинским защитникам.

Напомним, в парке имени Тараса Шевченко в Киеве 28 сентября началось торжественное шествие ко Дню защитников и защитниц Украины. Праздник будут отмечать 1 октября.

Также 21 сентября в Киеве прошла акция в поддержку военнопленных. Мать бойца, который находится в российской неволе, поделилась трогательной историей.