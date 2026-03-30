В Киеве в поврежденной усадьбе Миллера полностью заменили окна

Дата публикации 30 марта 2026 18:16
Усадьба Миллера в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

В Киеве продолжают восстанавливать усадьбу Миллера. Здание было повреждено во время одного из обстрелов оккупантов. Сейчас там уже полностью заменили окна.

Об этом сообщил журналист Новини.LIVE Александр Саюн в понедельник, 30 марта.

Восстановление усадьбы Миллера

В Киеве продолжается восстановление усадьбы Миллера на улице Жилянской, 38. Это здание является историческим зданием и было повреждено в результате российского удара 28 августа 2025 года. Тогда оккупанты нанесли массированный удар по Украине, в том числе и по Киеву. В столице были повреждены жилые дома и важные исторические памятники.

Сейчас в усадьбе Миллера уже заменили все окна. Работы по восстановлению здания продолжаются. Специалисты работают над ремонтом входной группы и других поврежденных элементов.

У Києві замінили вікна в садибі Міллера, що пошкоджена через обстріли
Заменены окна в усадьбе Миллера. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Что известно об усадьбе Миллера

Имение Миллера — это историческое здание, построенное по проекту Андрея-Фердинанда Крауса. Его история началась в 1890-х годах, когда немецкий купец Бернард Миллер решил построить два доходных дома. Сначала построили главное здание усадьбы, а затем флигель.

В разное время здесь располагались учебные заведения. Также в помещении был интернат. Сегодня же здание использует лицей "Гранд".

Как сообщали Новини.LIVE ранее, Оболонская набережная в Киеве находится в запущенном состоянии. Несмотря на старания коммунальщиков, горожане проявляют халатность. Рядом с водой разбросаны бутылки, мусор и грязь.

Также мы рассказывали о том, что мэр Киева Виталий Кличко заявил об "оптимистичных прогнозах" по восстановлению Дарницкой теплоэлектростанции. По его словам, объект находится в частной собственности. Хозяева обещают восстановить все системы.

Киев ремонт восстановление
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Ольга Антоновская
Реклама

