В Киеве в поврежденной усадьбе Миллера полностью заменили окна

Усадьба Миллера в Киеве.

В Киеве продолжают восстанавливать усадьбу Миллера. Здание было повреждено во время одного из обстрелов оккупантов. Сейчас там уже полностью заменили окна.

Об этом сообщил журналист Новини.LIVE Александр Саюн в понедельник, 30 марта.

Восстановление усадьбы Миллера

В Киеве продолжается восстановление усадьбы Миллера на улице Жилянской, 38. Это здание является историческим зданием и было повреждено в результате российского удара 28 августа 2025 года. Тогда оккупанты нанесли массированный удар по Украине, в том числе и по Киеву. В столице были повреждены жилые дома и важные исторические памятники.

Сейчас в усадьбе Миллера уже заменили все окна. Работы по восстановлению здания продолжаются. Специалисты работают над ремонтом входной группы и других поврежденных элементов.

Заменены окна в усадьбе Миллера. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Что известно об усадьбе Миллера

Имение Миллера — это историческое здание, построенное по проекту Андрея-Фердинанда Крауса. Его история началась в 1890-х годах, когда немецкий купец Бернард Миллер решил построить два доходных дома. Сначала построили главное здание усадьбы, а затем флигель.

Читайте также:

В разное время здесь располагались учебные заведения. Также в помещении был интернат. Сегодня же здание использует лицей "Гранд".

