Все деревья в Киеве считаются аварийными: как их предлагают уберечь от спиливания

Деревья в Киеве. Фото: Новини.Live

Почти все деревья в Киеве признаны аварийными, ведь им больше 45 лет. Представители КО "Киевзеленстрой" предлагают разработать проект изменений к Правилам содержания зеленых насаждений, чтобы сохранить растения в столице Украины.

Об этом сообщает коммунальное объединение "Киевзеленстрой".

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Представители обращают внимание на то, что в соответствии с действующими Правилами содержания зеленых насаждений, быстрорастущие деревья на улицах Киева, которым более 45 лет, и медленно растущие и которым более 60 лет, признаны аварийными.

"Тополь или акация, которая растет на вашей улице 45 лет, достигла своего возрастного предела. А дуб, сосна, липа или каштан считаются возрастными с 60 лет. Для парков и скверов возраст немного увеличивается. То есть если действовать только по закону, то следует удалить большинство деревьев Киева. А мы против этого", — подчеркнул генеральный директор КО "Киевзеленстрой" Алексей Король.

В коммунальном объединении предлагают изменять подход к оценке состояния деревьев, чтобы не спиливать их.

Соответствующее обращение "Киевзеленстроя" направили в Постоянную комиссию Киевсовета по вопросам экологической политики. В нем просят инициировать создание рабочей группы, которая наработает предложения по изменению действующего законодательства в сфере озеленения.

Напомним, сакура давно стала символом Японии. Однако цветущее дерево со сказочной красотой стало украшением не только для страны, где восходит солнце, но и для Украины. В столице уже расцвели удивительные деревья сакуры. Фотокорреспондент Новини.LIVE прошелся по улицам Киева и снял на фото цветение сакур.

Также мы писали, что в ботаническом саду Киева расцвели магнолии. Жители и гости города приходят полюбоваться этим прекрасным цветением. К слову, в ботаническом саду им. Фомина собрано 65 видов магнолиевых деревьев.