Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Усі дерева в Києві вважаються аварійними: як їх пропонують вберегти від спилювання arrow

Усі дерева в Києві вважаються аварійними: як їх пропонують вберегти від спилювання

17 квітня 2023 20:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Усі дерева в Києві вважаються аварійними: як їх пропонують вберегти від спилювання
Дерева у Києві. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Майже всі дерева в Києві визнані аварійними, адже їм понад 45 років. Представники КО "Київзеленбуд" пропонують розробити проєкт змін до Правил утримання зелених насаджень, щоб зберегти рослини в столиці України.

Про це повідомляє комунальне об'єднання "Київзеленбуд".

Читайте також:

Деталі

Представники звертають увагу на те, що відповідно до чинних Правил утримання зелених насаджень, швидкорослі дерева на вулицях Києва, яким понад 45 років, та ті, що повільно ростуть і яким понад 60 років, визнано аварійними.

"Тополя чи акація, яка росте на вашій вулиці 45 років, досягла своєї вікової межі. А дуб, сосна, липа чи каштан вважаються віковими з 60 років. Для парків і скверів вік трохи збільшується. Тобто якщо діяти лише за законом, то слід видалити більшість дерев Києва. А ми проти цього", — наголосив генеральний директор КО "Київзеленбуд" Олексій Король. 

У комунальному об'єднанні пропонують змінювати підхід до оцінювання стану дерев, щоб не спилювати їх. 

Відповідне звернення "Київзеленбуду" направили до Постійної комісії Київради з питань екологічної політики. У ньому просять ініціювати створення робочої групи, яка напрацює пропозицій щодо змін до чинного законодавства у сфері озеленення.

Нагадаємо, сакура давно стала символом Японії. Проте квітуче дерево з казковою красою стало окрасою не лише для країни, де сходить сонце, а й для України. У столиці вже розквітли дивовижні дерева сакури. Фотокореспондент Новини.LIVE пройшовся вулицями Києва та зняв на фото цвітіння сакур.

Також ми писали, що у ботанічному саду Києва розквітли магнолії. Тож мешканці та гості міста приходять помилуватися цим прекрасним цвітінням. До слова, у ботанічному саду ім. Фоміна зібрано 65 видів магнолієвих дерев.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB