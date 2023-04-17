Усі дерева в Києві вважаються аварійними: як їх пропонують вберегти від спилювання

Дерева у Києві. Фото: Новини.LIVE

Майже всі дерева в Києві визнані аварійними, адже їм понад 45 років. Представники КО "Київзеленбуд" пропонують розробити проєкт змін до Правил утримання зелених насаджень, щоб зберегти рослини в столиці України.

Про це повідомляє комунальне об'єднання "Київзеленбуд".

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Представники звертають увагу на те, що відповідно до чинних Правил утримання зелених насаджень, швидкорослі дерева на вулицях Києва, яким понад 45 років, та ті, що повільно ростуть і яким понад 60 років, визнано аварійними.

"Тополя чи акація, яка росте на вашій вулиці 45 років, досягла своєї вікової межі. А дуб, сосна, липа чи каштан вважаються віковими з 60 років. Для парків і скверів вік трохи збільшується. Тобто якщо діяти лише за законом, то слід видалити більшість дерев Києва. А ми проти цього", — наголосив генеральний директор КО "Київзеленбуд" Олексій Король.

У комунальному об'єднанні пропонують змінювати підхід до оцінювання стану дерев, щоб не спилювати їх.

Відповідне звернення "Київзеленбуду" направили до Постійної комісії Київради з питань екологічної політики. У ньому просять ініціювати створення робочої групи, яка напрацює пропозицій щодо змін до чинного законодавства у сфері озеленення.

Нагадаємо, сакура давно стала символом Японії. Проте квітуче дерево з казковою красою стало окрасою не лише для країни, де сходить сонце, а й для України. У столиці вже розквітли дивовижні дерева сакури. Фотокореспондент Новини.LIVE пройшовся вулицями Києва та зняв на фото цвітіння сакур.

Також ми писали, що у ботанічному саду Києва розквітли магнолії. Тож мешканці та гості міста приходять помилуватися цим прекрасним цвітінням. До слова, у ботанічному саду ім. Фоміна зібрано 65 видів магнолієвих дерев.