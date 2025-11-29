Видео
Главная Киев В Киеве повторно раздаются взрывы

В Киеве повторно раздаются взрывы

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 05:32
Взрывы в Киеве 29 ноября утром из-за дронов
Работа ППО. Иллюстративное фото: Генштаб

Взрывы в Киеве слышны прямо сейчас, утром 29 ноября. Россияне снова атакуют столицу дронами.

Об этом в Telegram сообщает начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Читайте также:

Звуки взрывов в Киеве утром 29 ноября

"Работает ПВО по вражеским дронам. Много целей в направлении Киева. Оставайтесь в укрытиях", — написал Ткаченко.

Перед этим Воздушные силы ВСУ тоже писали, что в направлении Киева и области зафиксированы дроны.

В то же время мониторинговые каналы пишут, что на столицу летит более 100 беспилотников, а также Россия якобы осуществила пуски крылатых ракет из стратегической авиации — самолетов Ту-95МС/Ту-160. Однако официально информации о пуске ракет пока не было.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:32 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

В Киеве повторно раздаются взрывы - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что этой ночью россияне уже совершили комбинированную атаку по Киеву. В результате обстрела в столице повреждены 5 домов, произошли пожары, есть пострадавшие и погибший.

Также мы писали, что враг атаковал Бровары Киевской области. В результате дроновой атаки в городе повреждены дома и пострадали несколько человек.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
