Взрывы в Киеве 29 ноября утром из-за дронов

В Киеве повторно раздаются взрывы
Взрывы в Киеве слышны прямо сейчас, утром 29 ноября. Россияне снова атакуют столицу дронами.
Об этом в Telegram сообщает начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Звуки взрывов в Киеве утром 29 ноября
"Работает ПВО по вражеским дронам. Много целей в направлении Киева. Оставайтесь в укрытиях", — написал Ткаченко.
Перед этим Воздушные силы ВСУ тоже писали, что в направлении Киева и области зафиксированы дроны.
В то же время мониторинговые каналы пишут, что на столицу летит более 100 беспилотников, а также Россия якобы осуществила пуски крылатых ракет из стратегической авиации — самолетов Ту-95МС/Ту-160. Однако официально информации о пуске ракет пока не было.
Где объявили тревогу
По состоянию на 05:32 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что этой ночью россияне уже совершили комбинированную атаку по Киеву. В результате обстрела в столице повреждены 5 домов, произошли пожары, есть пострадавшие и погибший.
Также мы писали, что враг атаковал Бровары Киевской области. В результате дроновой атаки в городе повреждены дома и пострадали несколько человек.
