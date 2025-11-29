В Киеве возросло количество пострадавших после ночной атаки

Виталий Кличко. Фото иллюстративное: Кличко/Telegram

В Киеве существенно возросло количество пострадавших после ночной атаки, которая вызвала многочисленные разрушения и стала одной из самых масштабных за последние недели. Медики продолжают оказывать помощь жителям, а спасательные службы ликвидируют последствия российских ударов, унесших жизни двух человек.

Об этом мэр города Виталий Кличко сообщил в официальном Telegram-канале в субботу, 29 ноября.

Ситуация в городе после ночной атаки

В столицу продолжают поступать обновленные данные о ночной вражеской атаке, и количество пострадавших постоянно увеличивается, ведь спасатели работают на местах прилетов и обнаруживают новых раненых. По последним данным, значительная часть пострадавших находится в медицинских учреждениях, где врачи оказывают им необходимую помощь. Также подтверждено, что среди последствий атаки есть жертвы, и город оплакивает погибших.

"До 29-ти возросло количество пострадавших в результате ночной атаки врага на столицу. 19 из них находятся в стационарах медучреждений города. Два человека погибли"

Столичные власти призывают жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, ведь ситуация остается напряженной, и угроза повторных атак сохраняется. Спасатели и коммунальные службы продолжают работать на поврежденных объектах, помогая людям и восстанавливая жилую инфраструктуру. Все экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности, чтобы оперативно реагировать на возможные новые удары.

Напомним, что президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку по Киеву и области, во время которой российская армия выпустила десятки ракет и сотни дронов.

Ранее мы также информировали, что в ночь на 29 ноября столица подверглась комбинированному удару, следствием которого стали многочисленные пожары, поврежденные многоэтажки, раненые и погибшие.