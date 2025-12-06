Обстрел Фастова 6 декабря - Укрзализныця изменила маршруты поездов

УЗ изменила маршруты поездов из-за обстрела Фастова — детали
Российские оккупанты в ночь на 6 декабря массированно атаковали железнодорожную инфраструктуру в Фастове. В связи с этим на сегодня изменены или отменены около нескольких десятков поездов.
Об этом в Telegram сообщает "Укрзализныця: пригородные поезда".
Как изменили движение поездов из-за обстрела Фастова 6 декабря
"Ряд поездов сегодня не будет иметь возможности проехать по своим привычным маршрутам. В частности речь о направлениях Славутича, Житомира и столицы. А некоторые поезда будут курсировать по измененным маршрутам, в частности до станции Мотовиловка, Фастов-2 и Кожанка", — говорится в сообщении.
В частности, в "Укрзализныце" уточнили, что сегодня временно не будут курсировать следующие поезда (подробнее на фото ниже).
Кроме того, ряд маршрутов пока изменили. Подробнее на фото ниже.
Напомним, что в ночь на 6 декабря россияне дважды поднимали в небо самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". Кроме того, после первого взлета также существовала угроза баллистики. На фоне этого в Киеве и Днепре прогремели мощные взрывы.
Позже в Киевской ОГА проинформировали, что под дроновую и ракетную атаку попала еще и область. В результате обстрела по меньшей мере три человека получили ранения.
