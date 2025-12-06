Обстріл Фастова 6 грудня - Укрзалізниця змінила маршрути поїздів

Потяг Укрзалізниці. Фото: Фото: Kravtsov.Evg/Facebook

Російські окупанти в ніч проти 6 грудня масовано атакували залізничну інфраструктуру у Фастові. У зв'язку з цим на сьогодні змінено або скасовано близько кількох десятків поїздів.

Про це у Telegram повідомляє "Укрзалізниця: приміські поїзди".

Як змінили рух поїздів через обстріл Фастова 6 грудня

"Низка поїздів сьогодні не матиме можливості проїхати за своїми звичними маршрутами. Зокрема мова про напрямки Славутича, Житомира та столиці. А деякі поїзда курсуватимуть за зміненими маршрутами, зокрема до станції Мотовилівка, Фастів-2 та Кожанка", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, в "Укрзалізниці" уточнили, що сьогодні тимчасово не курсуватимуть наступні поїзди (детальніше на фото нижче).

Скасування потягів, які курсують через Фастів. Фото: скриншот з Telegram

Окрім того, низку маршрутів поки що змінили. Детальніше на фото нижче.

Інформація від УЗ про зміну маршрутів поїздів. Фото: скриншот з Telegram

Інформація від УЗ про зміну маршрутів поїздів. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що в ніч проти 6 грудня росіяни двічі піднімали в небо літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Окрім того, після першого зльоту також існувала загроза балістики. На тлі цього у Києві та Дніпрі пролунали потужні вибухи.

Пізніше у Київській ОВА поінформували, що під дронову та ракетну атаку потрапила ще й область. Внаслідок обстрілу щонайменше три людини зазнали поранень.