Удар РФ и взрыв: число жертв в Киевской области возросло до 37

Удар РФ и детонация: число жертв в Киевской области возросло до 37
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29 августа 2026 14:29
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В Бучанском районе Киевской области возросло число погибших в результате российского удара по складу и последующей детонации. На данный момент известно о 37 жертвах. Работа на месте продолжается.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.
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Жертвы в результате обстрела и взрыва в Киевской области
"К сожалению, число погибших в Бучанском районе возросло до 37", — отметил Ткаченко.
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