Удар РФ и взрыв: число жертв в Киевской области возросло до 37

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В Бучанском районе Киевской области возросло число погибших в результате российского удара по складу и последующей детонации. На данный момент известно о 37 жертвах. Работа на месте продолжается.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

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Жертвы в результате обстрела и взрыва в Киевской области

"К сожалению, число погибших в Бучанском районе возросло до 37", — отметил Ткаченко.

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